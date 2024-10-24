باشينيان: تطوير العلاقات مع إيران أولوية لدى الحكومة الأرمينية

العالم - ايران

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في لقائه مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، عن ارتياحه للطبيعة الديناميكية للعلاقات مع إيران وشدد على أن هذه الديناميكية لم يتم الحفاظ عليها فحسب، بل تطورت في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة.

وأكد أن زيادة توسيع العلاقات مع إيران هي إحدى أولويات الحكومة الأرمينية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأرمينية، أكد الرئيس الإيراني على أهمية التطوير المستمر للتعاون مع أرمينيا، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأوضح بزشكيان أن أولوية حكومته هي تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة، ومن بينها أرمينيا.كما ناقش الجانبان القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، خاصة القضايا المتعلقة بالتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأشار الجانبان إلى أهمية اتخاذ خطوات متماسكة لضمان السلام والاستقرار.

وفي هذا اللقاء، أعرب الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا عن ثقتهما في أن العلاقات الثنائية القوية والعميقة ستساعد في تطوير التعاون الإقليمي.