اللواء باقري: ممارسات القرون الوسطى لن تطيل عمر الصهاينة

العالم - ايران

وقدم اللواء محمد باقري، في البيان تعازيه باستشهاد السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني،‏واضاف، ان الاستشهاد الباعث للفخر للمجاهد الكبير حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي الشجاع لحزب الله وأحد الرفاق البارزين لسيد المقاومة، الشهيد السيد حسن نصر الله في الهجمات الإرهابية للكيان الصهيوني مصاص الدماء، هي دليل آخر على هزيمة الجيش الصهيوني المجرم في ميدان المواجهة مع مجاهدي تحرير القدس الشريف.

وأعتبر اللواء باقري هذا الحادث هو دليل واضح على ان المقاومة ضد الصهيونية حية وان المقاتلين المؤمنين الشجعان يزدادون قوة واقتدارا في الدفاع عن قضية القدس الشريف ولبنان الأبي ضد الغزاة الذئاب وداعميهم الطامعين المجرمين ومنهم أمريكا الشريرة الراعية للإرهاب .

وتابع، لا شك أن ممارسات القرون الوسطى لكلب أميركا المسعور في المنطقة لن تساعد على استمرار الحياة المشينة للاحتلال الصهيوني في أرض فلسطين المقدسة، كما أن مسار الموت المخزي للكيان الصهيوني بات يتسارع أكثر من السابق بفضل الارادة الفولاذية لمنظومة المقاومة الاسلامية الكبرى رغم دعمه من قبل جبهة الشر.

وأختتم رئيس هيئة الاركان العامة الايرانية بيانه قائلا: بدوري أهنئ وأعزي الشعب اللبناني المقاوم، وخاصة حزب الله البطل ومقاتليه البواسل ومجاهدي جبهة المقاومة الإسلامية المقتدرة باستشهاد هذا السيد الجليل وأسأل الله تعالى ان يمن عليه وعلى مجموعة شهداء طريق القدس العظام بعلو الدرجات .