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ارتفاع حصيلة استهداف مدرسة للنازحين في النصيرات الى 16 شهيدا معظمهم اطفال

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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