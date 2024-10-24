مراسل العالم: شمال غزة يتعرض لأبشع مجازر الإبادة الجماعية

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وقال مراسلنا أنه "لليوم العشرين على التوالي تستمر العملية العسكرية البرية للجيش الاسرائيلي في شمال القطاع وتحديدا مخيم جباليا وبيت لاهيا، حيث تتعرض الى عمليات قصف عنيفة بالمدفعية، والطائرات الحربية الاسرائيلية، اضافة الى اطلاق نار من طائرات مسيرة ومن القناصة الاسرائيليين"، موضحا أن "هذه المناطق تتعرض لاشرس أيام الحرب منذ بدايتها ولاكثر من عام، ويعمل بها الجيش الاسرائيلي بكل عنف وهمجية وشراسة ضد المدنيين والنازحين في مراكز الايواء والمدارس".

وتابع "نتحدث عن اكثر من 800 شهيد واكثر من الف اصابة واكثر من 200 معتقل وما زالت الاعداد بازدياد بعد ان توقفت منظومة وزارة الصحة، اضافة الى الدفاع المدني الذي اوقفهم الجيش الاسرائيلي عن العمل قسرا، سيارات الدفاع المدني توقفت عن العمل بعد تهديد الجيش الاسرائيلي باستهدافهم وتم استهدافهم اكثر من مرة وارتقاء عدد من الشهداء والاصابات في صفوف هذه الطواقم في شمال القطاع.

وأضاف "الاصابات التي تصل الى مستشفى كمال عدوان لا يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لها ويتم ارتقاء هذه الاصابات الى الشهداء، وارتفاع اعداد الشهداء بتزايد، عمليات الاعتقال مستمرة من الجيش الاسرائيلي ومحاصرة المواطنين والنازحين المدنيين في مراكز ومدارس الإيواء ووضعهم في حفر كبيرة جدا يتم التحقيق معهم ميدانيا ونزوحهم قسرا الى جنوب مدينة غزة واجبارهم الى المجيء الى جنوب القطاع خلال هذه الحرب الاسرائيلية.

وتابع "الاعدامات الميدانية من قبل الجيش الاسرائيلي للشبان والاعتقالات متواصلة حتى هذه اللحظة، عمليات القصف المدفعي متواصلة عمليات النسف للمنازل والمربعات السكنية متواصله في شمال القطاع ومخيم جباليا وبيت لا هيا تحديدا.

وبالنسبة للمحافظة الوسطى، أكد مراسلنا أن جيش الاحتلال استهدف قبل لحظات مدرسة في مخيم النصيرات ادى الى ارتقاء تسعة شهداء حتى هذه اللحظة وعدد من الاصابات، ما زالت طواقم الاسعاف تحاول انتشال المزيد من الاصابات والشهداء في هذا القصف الذي استهدف مصلى داخل مدرسة الشهداء في مخيم النصيرات".

وأوضح "ما زالت المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي متواصلة، القصف المدفعي متواصل في مخيم البريج منذ ساعات الصباح المناطق الجنوبية لقطاع غزة تحديدا مدينة رفح المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من مدينه رفح تتعرض منذ ساعات الليل لعمليات قصف مدفعي بالاضافة الى استهدافات بالقرب من خيام النازحين في المناطق الشمالية الغربيه تحديدا مواسي مدينة رفح هذه المناطق التي تتكدس بها اعداد كبيرة جدا من المواطنين والنازحين الذين هربوا قسرا ونزحوا من مناطق مدينة رفح بسبب العملية العسكرية البرية التي حتى هذه اللحظة مستمرة.

وأكد مراسلنا استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في صد ورد الجيش الاسرائيل الذي يتوغل ويناور في مناطق متفرقة تحديدا شمال القطاع حيث اعلنت كتاب القسام عن استهداف جرافة بعبوة شواظ القسامية المتفجرة وتم تدميرها بشكل كامل في معسكر جباليا اضافة الى استهداف مركبة بقذيفة الياسين 105 في معسكر جباليا ايضا في شمال القطاع.

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