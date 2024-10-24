الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب شهداء الاقصى تقصف خطوط الامداد لقوات الاحتلال في محور نتساريم

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :