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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال كان يعلم ان مدرسة شهداء النصيرات تضم الاف النازحين وأن غالبيتهم من الاطفال والنساء

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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