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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: هذه المجزرة ترفع عدد مراكز الايواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الى 196 مركزا

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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