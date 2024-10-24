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مدير الاسعافات والطوارئ شمال غزة: الاحتلال اجبر طواقمنا على ترك مركباتهم في بيت لاهيا والمغادرة ثم استهدفهم واصاب عددا منهم بجروح

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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