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يديعوت احرونوت: إجلاء مستوطني الخطين الأول والثاني بعد اشتعال النيران في عدة منازل نتيجة حريق في مستوطنة "كوخاف يائير" بمنطقة شارون

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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