الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: واجهنا اليوم صباحا عصيبا في الشمال وأضرارا جسيمة وإصابات بفعل عشرات الصواريخ

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :