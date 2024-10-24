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حماس: القصف الإسرائيلي الإجرامي على مدرسة النازحين بمخيم النصيرات إمعان من العدو في ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين العزل

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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