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السيد الحوثي: نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة باستشهاد السيد هاشم صفي الدين لاسرته الكريمة وحزب الله والشعب اللبناني والعالم الاسلامي

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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