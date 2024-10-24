الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: موقف اخوتنا في لبنان وغزة في ثباتهم وتماسكهم فاجأ الأعداء والمتربصين بشكل كبير

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :