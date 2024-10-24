المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفَين للاحتلال

العالم - العراق

نفذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين جديدتين ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، اليوم الخميس، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأعلنت المقاومة، في بيان، أن مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة مهاجمة هدف حيوي في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير .

وأكدت الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت اليوم أيضاً مهاجمتها هدفاً عسكرياً شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.