قناة العالم
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
القناة 12 العبرية: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان تجاه الشمال منذ صباح اليوم
عاجل
مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الإحتلال أعدم 11 طفلا بعد استهداف نادي خدمات المغازي وسط قطاع غزة
عاجل
مصادر لبنانية: غارة إسرائيلية على طيرحرفا وقصف لسهل مرجعيون وتلة حمامص تسبب بحرائق عدة
عاجل
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية
عاجل
وسائل إعلام إسرائيلية: إنتحار طيار في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب تعرضه لصدمة ما بعد القتال
عاجل
منصة إعلامية إسرائيلية: الوفد الروسي يحمل رسالة من بوتين الى نتنياهو تطلب منه إنهاء الحرب في غزة ولبنان
عاجل
منصة إعلامية إسرائيلية: وصول وفد روسي رفيع المستوى الى "إسرائيل" لبحث امكانية التوصل الى صفقة للأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس
عاجل
غارات إسرائيلية على بلدات شمع والضهيرة ويارين وطيرحرفا وشيحين جنوب لبنان
عاجل
غارة إسرائيلية على بلدة الحلانية وأخرى على جرود بوداي بالبقاع شرقي لبنان
عاجل
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا خطوط الإمداد لقوات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" بقذائف الهاون
السيد الحوثي: من يتحدثون عن النأي بالنفس لجأوا الى التطبيع والخيانة وإظهار الولاء لـ"إسرائيل" واميركا وهم بذلك خاسرون
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
مقالات و تحليلات
رحيل عباس المقاومة وسيدها 'الشهيد السيدهاشم صفي الدين'
الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية في شمال غزة بالأسلحة المحرمة دوليا
منظومة "ثاد" لن تمنع الرد الإيراني الحتمي
هل تغتال الاستخبارات الامريكية ترامب ؟
ظاهرة الهروب في "جيش الإحتلال الإسرائيلي".. حقائق وأرقام
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.