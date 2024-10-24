الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو لو تجاوز المجاهدين في فلسطين وجبهات الإسناد لسحق البقية ولم يقدّر لهم لا النأي بالنفس ولا تطبيعهم وخيانتهم

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :