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السيد الحوثي: العدو لجأ الى سلوك الإجرام في الإستهداف الشامل للمدنيين في لبنان وتدمير الأحياء السكنية والقرى

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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