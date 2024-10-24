الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يحاول مع الاميركي ان يحرض الجميع ضد حزب الله ويصوره وكانه هو المشكلة في لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :