الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجه رابع دبابة ميركافا للعدو الاسرائيلي اليوم جنوب بلدة العديسة ما ادى لاحتراقها ووقوع طاقمها قتلى وجرحى

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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