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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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