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غارة إسرائيلية على بلدة الحلانية وأخرى على جرود بوداي بالبقاع شرقي لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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