الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: إنتحار طيار في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب تعرضه لصدمة ما بعد القتال

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :