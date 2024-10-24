الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان تجاه الشمال منذ صباح اليوم

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :