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المقاومة اللبنانية تعلن شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة راموت نفتالي وإصابة أهدافها بدقة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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