مراسل العالم يكشف عن تطورات نوعية ومهمة في جبهة الشمال

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وقال مراسلنا "هناك تطورات مهمة ومتلاحقة على المستوى الميداني اكان على سبيل ما يتعلق بالعمليات العسكريه التي تقوم بها المقاومة، والقصف الصاروخي الذي يطاول المستعمرات والقواعد او ان كان على صعيد الاشتباكات وهي الابرز ربما في هذا النهار، الامر الذي حمل كاهل الاحتلال الاسرائيلي اثقالا كبيرة من خلال الخسائر التي مني بها لا سيما في محوري عيتا الشعب وايضا مثلث العديسة ورب 30.

وبالحديث عن الاشتباكات، أوضح مراسلنا "أن المقاومة الاسلامية في عيتا الشعب نصبت كمينا محكما لكتيبة كانت تحاول ان تدخل بلدة عيتا الشعب من الجهة الغربية مؤلفة من 76 جنديا وضابطا اسرائيليا وقع جميعها في هذا الكمين"، مضيفا "أن المعلومات تتحدث عن عدد كبير من القتلى والجرحى حيث صعب على مروحيات العدو أن تتقدم باتجاه المكان الذي سقطوا فيه لسحبهم من ارض المعركة، بالاضافة الى العديد من الدبابات التي دمرت واحرقت على اعتاب بلدة عيتا الشعب".

وفيما يتعلق بمثلث رب 30 العديسة، أكد مراسلنا استهداف رجال المقاومة قوة مشاة كانت تتقدم بصلية كبيرة من الصواريخ وايضا بالصواريخ الموجهة التي احرقت عدة دبابات ودمرتها، بالاضافة الى وقوع قتلى وجرحى.

وتابع "الاعلام العبري تحدث عن يوم صعب وخطير، وعن حدث امني كبير في الشمال، ما يؤكد خسائر جيش العدو التي تحدثنا عنها، هذا بالاضافة الى بقية المحاور التي ايضا شهدت اشتباكات انما يبقى البارز هو عيتا الشعب ورب 30 من خلال الخسائر التي مني بها الاحتلال.

وأشار الى ان المقاومة شنت العديد من العمليات حتى اللحظه بالاضافة الى 15 عملية صد هجوم وايضا اطلاق صواريخ ولا زالت صليات الصواريخ تتابع حتى هذه اللحظه من خلال لقوة الصاروخية للمقاومة، حيث استهدفت منذ صباح اليوم اكثر من نقطة في الداخل الفلسطيني المحتل في الكيان الاسرائيلي، كرمائيل مدينة حيفا، صفد، نهاريا والتي تعتبر كبرى المستعمرات في الشمال الفلسطيني في الجليل الغربي وهي ايضا من المدن السياحية التي تصنف بحسب الاحتلال بالاضافة الى مناطق آخرى.

وكانت المقاومة الاسلامية في لبنان- حزب الله أعلنت قصفها بصليات صاروخية كبيرة ومتتالية مدينتي نهاريا وصفد وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا وقاعدة سنط جين بين نهاريا ومدينة عكا المحتلة.

كما استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات المنارة وكريات شمونة ومسكفعام .وتصدت المقاومة لمحاولات توغل جيش الاحتلال ودمرت اربع دبابات ميركافا واوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في عيتا الشعب والعديسة .

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