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المقاومة في لبنان تستهدف قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا بصواريخ نوعية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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