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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي بكريات شمونه ومحيطها خشية تسلل مسيرات

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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