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كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام قمة مجموعة بريكس

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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