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الرئيس بوتين: بريكس ليست منغلقة بل منفتحة على جميع الدول

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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