الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بوتين: نعلن اختتام القمة لكن الاعمال لن تتوقف وسيكون لدينا عمل مشترك في العام القادم

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :