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5 شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة اولية لغارة على منزل في بعلبك

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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