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مستشفى في صفد: استقبلنا نحو 30 جريحا من ساحات القتال في الشمال

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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