الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: شخص يقتحم سفارة تل ابيب بكوريا الجنوبية ويلحق اضرارا بالممتلكات دون اصابات بشرية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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