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الرئيس الروسي: لا يوجد من هو غير متعاطف مع ما يحدث في غزة وحل النزاع لن ينجح الا بحل الدولتين

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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