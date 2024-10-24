الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشفى رمبام في حيفا المحتلة: استقبلنا 7 جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :