الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشفى رمبام في حيفا المحتلة:إستقبلنا 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بجنوب لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :