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التلفزيون السوري: إصابة مواطن مدني في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق نتيجة انفجار عبوة بسيارته ما تسبب ببتر ساقه

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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