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طائرات الإحتلال تستهدف خزانات المياه بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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