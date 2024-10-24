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مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الإحتلال الإسرائيلي يحاول الآن اقتحام مستشفى كمال عدوان وبه ما يزيد عن 150 مريضا غالبيتهم من الأطفال

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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