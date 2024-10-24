الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نتوقع مجزرة جديدة للإحتلال في مستشفى كمال عدوان ونطالب المجتمع الدولي القيام بدوره في حماية المستشفيات

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :