كاميرا العالم توثق الإجرام الصهاينة بضاحية بيروت.. وتدحض مزاعمه

العالم - خاص العالم

ووثقت كاميرا "العالم" المجمعات السكنية التي استهدفها سلاح الجو الاسرائيلي في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وأثار الدمار الهائل الذي خلفته الاعتداءات الصهيونية فيها.

القصف الصهيوني دمر مبان تتألف من طبقات عدة، وسويت كلها ارضا في منطقة معوض، والدمار طال ايضا السيارات المركونة امام الابنية ودمرت تدميرا كاملا.

مشاهد الدمار والخراب للابنية السكنية تدلل على استخدام العدو الصهيوني لقنابل وصواريخ خارقه للتحصينات والتي تقوم بتدمير كلي للاماكن التي تستهدفها.

العدو الصهيوني يستهدف الحجر والبشر تحت ذريعة وجود اهداف عسكرية لحزب الله، الا ان هذه الجولة الميدانية تدحض مزاعم العدو الصهيوني فهو يستهدف استهدافا ممنهجا للمدنيين الابرياء والابنية السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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