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مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الإحتلال بمنعه دخول المساعدات يسعى لفرض مجاعة واستخدام سلاح التجويع الذي يعد جريمة ضد الإنسانية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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