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وحدات الدفاع الجوي في المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة حربية إسرائيلية في القطاع الغربي بصاروخ أرض-جو وتجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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