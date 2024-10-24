حماس تدعو لأوسع مشاركة في جمعة الغضب من أجل غزة

العالم - فلسطين

وطالبت حماس في بيان صحفي، الجماهير الفلسطينية بالنزول إلى الشوارع في مسيرات غاضبة وحاشدة، رفضاً للمجزرة المستمرة في شمال قطاع غزة التي أدت إلى استشهاد المئات وتهجير الآلاف وحرق المنازل والمشافي ومراكز الإيواء سعياً من الاحتلال إلى تمرير مخططات التهجير التي أفشلها أهلنا في شمال القطاع مرات عديدة.

وانطلقت اليوم دعوات جماهيرية للحشد والنفير والاعتصام في ميادين وشوارع الضفة الغربية والقدس المحتلتين والداخل المحتل غداً الجمعة، نصرة لغزة وإسنادا للمقاومة وتصديا لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا في شمال غزة.

ودعت حراكات شبابية وثورية جماهير الضفة المحتلة أن يسمعوا العالم صوتهم والانتفاض نصرةً لغزة، وإنقاذها ووقف الإبادة الجماعية، واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل نقاط التماس والمواجهة في الضفة المحتلة.

وأكدت الدعوات على أن مخططات الاحتلال لن تقف عند شمال غزة أو المسجد الأقصى المبارك، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى منذ سنوات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبنا الفلسطيني من كل فلسطين المحتلة.

ودخلت حرب ” إسرائيل” العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة يومها الـ 384 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف مدفعي وجوي مُكثفة ومتواصلة ونسف منازل ومربعات سكنية.

ولليوم الـ20، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانه الواسع على شمالي القطاع، ويجبر المواطنين على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم تحت النار والتهديد بالقتل والاعتقال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و792 شهيدا، بالإضافة لـ 100 ألف و412 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة، ظهر أمس الأربعاء.