كاميرا العالم توثق الدمار الذي ألحقه الاحتلال بمدينة صور اللبنانية + فيديو

العالم – مراسلون

مدينة صور أو كما تسمى بمدينة التاريخ نسبة لآثارها ومعالمها السياحية.. المدينة التي يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون على مدى دهر من الزمن ولم تتأثر بكل أنواع الفتنة والفرقة.. لم تسلم من اعتداءات الاحتلال وجرائمة الممتدة على كل مساحة الوطن.

الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت شوارعها وأحيائها السكنية حيث سوت عدة مبان سكنية بالأرض ليعكس بذلك الاحتلال فشلة على جبهة المواجهة مع المقاومة بالانتقام من المدنيين وأملاكهم.

ورصدت كاميرا قناة العالم هذه الأماكن التي دمرت تماما من خلال سلسلة غارات استهدفت أماكن سكنية ومحال تجارية مدنية بامتياز.. حيث يتذرع الاحتلال الإسرائيلي بأنه يقصف نقاطا عسكرية.. إلا أن ما نشاهده ونعاينه ونوثقه بالصورة ليس سوى سيارات ومحال تجارية ومولدات كهرباء ومسجد ومدرسة وغير ذلك.. فهذه هي الاهداف التي يتذرع بها الاحتلال بأنه يقصفها لأنها تابعة للمقاومة.

ولكن من لا يعرف مدينة صور.. فمدينة صور هي مدينة متجذرة بالتاريخ مدينة تحمل سمة التعايش بين أبنائها من الطوائف المسيحية والإسلامية.

حجم دمار كبير وأيضا لافتات بعد هذا الدمار كتب عليها إن إعطاء الدم ثمن الحرية ودفاعا عن لبنان والجنوب ستبقى المقاومة جاهزة ومتيقظة.

لكن مدينة صور وبكل الأحوال لا زالت تشمخ بصمود أبنائها وأيضا تتمسك بعزيمة وإرادة وخيار مبايعتها للمقاومة، فهي لن تستسلم "ولو هدمت بيوتنا جميعا.. لن نتخلى عن خيار المقاومة."

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