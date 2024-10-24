صنعاء تفشل محاولات كسر الحظر البحري + فيديو

العالم – خاص بالعالم

محاولات كسر الحظر البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي تفشل أمام صمود القوات اليمنية بمواجهة السفن المرتبطة بالملاحة الإسرائيلية.

القوات اليمنية واصلت هجماتها ضد السفن المرتبطة بالملاحة الإسرائيلية وأكدت مصادر ملاحية يمنية في الحديدة غربي حدوث انفجارات عنيفة في المياه الدولية في منطقة باب المندب متحدثة عن هجوم بحري شنته تلك القوات ضد سفينة تجارية في المنطقة الواقعة بين جزر الزبير ومضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وفي الوقت الذي لم تتبين فيه هوية السفينة أوضحت المصادر أن الأخيرة رفضت الاستجابة لنداءات البحرية اليمنية التي تمارس تفتيشا بحريا عبر زوارق تابعة لها للتأكد من حمولات بعض السفن المشتبه بها والتي تحاول إطفاء آليات التعريف الخاصة بها أو تتعمد التلاعب في التعريفات الخاصة في محاولة لإرباك القوات اليمنية.

بهذا السياق أكد قائد حركة أنصار الله السيدعبدالملك الحوثي أن المواجهة مع العدو الإسرائيلي حتمية ولا مناص منها وأن جبهة اليمن مستمرة بكل صمود وثبات في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وصرح السيد الحوثي قائلا: "جبهتنا في يمن الإيمان والحكمة مستمرة بكل صمود وثبات في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، عمليات البحار مستمرة والقصف للعدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات إلى فلسطين المحتلة والأنشطة الشعبية المكثفة التي لا مثيل لها في كل العالم."

وشدد السيد الحوثي على جاهزية جبهات الجهاد في فلسطين ولبنان والعراق وتصعيدها بكل ثبات دون اكتراث بالهجمات والتهويلات الإعلامية والضغط السياسي من واشنطن وعملائها.

وأشار قائد حركة أنصارالله إلى أن عمليات البحار والقصف للعدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات إلى فلسطين المحتلة مستمرة، وأكد مجددا أن المقاومة تسير في مسار عملي وتستعد لأي مستوى من التصعيد يلجأ إليه الأميركي والإسرائيلي.

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