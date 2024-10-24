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قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي: لقد تمكن حزب الله بحنكة الشهيد هاشم صفي الدين وشجاعة زعماء مثله من حماية لبنان من خطر التفكك والإنهيار

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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