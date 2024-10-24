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آية الله خامنئي: القادة من امثال نصرالله وصفي الدين الذين هم اليوم غير حاضرين في هذه البرهة ارواحهم وقيادتهم حاضرة في الميدان تدافع عن لبنان
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آية الله خامنئي:شهامة الشهيد صفي الدين وتضحياته ازاحت عن لبنان خطر اغتصاب جنوب الليطاني وصور وباقي المدن هناك وضمها الى فلسطين المحتلة
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قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي: لقد تمكن حزب الله بحنكة الشهيد هاشم صفي الدين وشجاعة زعماء مثله من حماية لبنان من خطر التفكك والإنهيار
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قائد الثورة الإسلامية: الشهيد صفي الدين كان من ابرز شخصيات حزب الله
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رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الميدان الى أشرف وأكرم وأطهر الناس: بيننا وبين العدو الأيام والميدان وبيننا وبينكم النصر الموعود إن شاء الله
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3 شهداء ومصابون في قصف مدفعي استهدف منطقة معن شرقي خانيونس
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وحدات الدفاع الجوي في المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة حربية إسرائيلية في القطاع الغربي بصاروخ أرض-جو وتجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
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مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الإحتلال بمنعه دخول المساعدات يسعى لفرض مجاعة واستخدام سلاح التجويع الذي يعد جريمة ضد الإنسانية
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حماس تدعو الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم لأوسع مشاركة غدا في جمعة الغضب من اجل غزة والنزول الى الشوارع في مسيرات غاضبة وحاشدة
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مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نتوقع مجزرة جديدة للإحتلال في مستشفى كمال عدوان ونطالب المجتمع الدولي القيام بدوره في حماية المستشفيات
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي: لقد تمكن حزب الله بحنكة الشهيد هاشم صفي الدين وشجاعة زعماء مثله من حماية لبنان من خطر التفكك والإنهيار
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.