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آية الله خامنئي: واليوم أيضا حزب الله أقوى المدافعين عن لبنان وأصلب متراس في مواجهة اطماع الكيان الصهيوني الذي كان يستهدف تفكيك لبنان

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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