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آية الله خامنئي: اتقدم مهنئا ومعزيا باستشهاد السيد العزيز صفي الدين الى عائلته الكريمة وذويه ورفاق دربه في كل محور المقاومة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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