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مراسل العالم: اكثر من 150 بين شهيد وجريح بمجزرة جديدة في شارع الهوجا شمال قطاع غزة

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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